В составе Минобороны 25% военных - заместитель министра

"Министр обороны своим решением делегировал функции и полномочия к заместителям руководителей департаментов для того, чтобы принимались решения на более низких уровнях. Мы реформировали Министерство обороны на сегодняшний день и фактически у нас из 700 человек численности 180 военных. Все остальные - это гражданские и специалисты, работают в оборонном ведомстве", - сообщил первый замминистра.

Как сообщал УНН, в 2016 году на развитие вооружения и военной техники было предусмотрено 4,5 млрд грн.