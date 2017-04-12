В составе Минобороны 25% военных - заместитель министра
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Из состава 700 человек Министерства обороны, военными является только 180 человек, а заместителям руководителей департаментов делегированы полномочия от министра обороны. Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам экономической политики сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак, передает корреспондент УНН.
"Министр обороны своим решением делегировал функции и полномочия к заместителям руководителей департаментов для того, чтобы принимались решения на более низких уровнях. Мы реформировали Министерство обороны на сегодняшний день и фактически у нас из 700 человек численности 180 военных. Все остальные - это гражданские и специалисты, работают в оборонном ведомстве", - сообщил первый замминистра.
Как сообщал УНН, в 2016 году на развитие вооружения и военной техники было предусмотрено 4,5 млрд грн.