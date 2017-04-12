У складі Міноборони 25% військових - заступник міністра

"Міністр оборони своїм рішенням делегував функції і повноваження до заступників керівників департаментів для того, щоб приймались рішення на нижчих рівнях. Ми реформували Міністерство оборони на сьогоднішній день і фактично у нас із 700 чоловік чисельності 180 військових. Всі інші -це цивільні і фахівці, які працюють в оборонному відомстві", - повідомив перший заступник міністра.

Як повідомляв УНН, у 2016 році на розвиток озброєння та військової техніки було передбачено 4,5 млрд грн.