У складі Міноборони 25% військових - заступник міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Зі складу 700 осіб Міністерства оборони, військовими є лише 180 осіб, а заступникам керівників департаментів делеговано повноваження від міністра оборони. Про це на сьогоднішньому засіданні парламентського комітету з питань економічної політики повідомив перший заступник міністра оборони Іван Руснак, передає кореспондент УНН.
"Міністр оборони своїм рішенням делегував функції і повноваження до заступників керівників департаментів для того, щоб приймались рішення на нижчих рівнях. Ми реформували Міністерство оборони на сьогоднішній день і фактично у нас із 700 чоловік чисельності 180 військових. Всі інші -це цивільні і фахівці, які працюють в оборонному відомстві", - повідомив перший заступник міністра.
Як повідомляв УНН, у 2016 році на розвиток озброєння та військової техніки було передбачено 4,5 млрд грн.