Украинские военные сбили два российских вертолета над Скадовским районом Херсонской области.
В Скадовск заехала колонна оккупантов: разместились в детском лагере
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Скадовск Херсонской области заехала колонна российских оккупантов. Об этом сообщил городской голова города Александр Яковлев, информирует УНН.
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"Друзья, на вечер 13 марта такие новости. После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и похоже останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска", — написал Яковлев.
Он добавил, что днем российские военные снова заходили в здание городского совета, тогда работников там не было.
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