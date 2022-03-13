В Скадовск заехала колонна оккупантов: разместились в детском лагере

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"Друзья, на вечер 13 марта такие новости. После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и похоже останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска", — написал Яковлев.

Он добавил, что днем российские военные снова заходили в здание городского совета, тогда работников там не было.

Напомним