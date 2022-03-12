Українські військові збили два російські вертольоти - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Українські військові збили два російські вертольоти над Скадовським районом Херсонської області. Про це у Telegram повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.
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"Два вертольоти окупантів збили над Скадовським районом Херсонської області", - повідомив Геращенко.
За його словами, один із пілотів вижив, везуть до лікарні.
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