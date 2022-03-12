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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3522 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українські військові збили два російські вертольоти - Геращенко

Українські військові збили два російські вертольоти - Геращенко

Київ • УНН

 • 104929 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Українські військові збили два російські вертольоти над Скадовським районом Херсонської області. Про це у Telegram повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН

Цитата

"Два вертольоти окупантів збили над Скадовським районом Херсонської області", - повідомив Геращенко.

За його словами, один із пілотів вижив, везуть до лікарні.

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