Украинские военные сбили два российских вертолета - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Украинские военные сбили два российских вертолета над Скадовским районом Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.
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"Два вертолета оккупантов сбили над Скадовским районом Херсонской области", - сообщил Геращенко.
По его словам, один из пилотов выжил, везут в больницу.
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