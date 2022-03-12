Украинские военные сбили два российских вертолета - Геращенко

Цитата

"Два вертолета оккупантов сбили над Скадовским районом Херсонской области", - сообщил Геращенко.

По его словам, один из пилотов выжил, везут в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Над городом Сарны заметили и уничтожили вражеский беспилотник