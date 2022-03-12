Над містом Сарни помітили і знищили ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Військові зафіксували над містом Сарни ворожий безпілотний літальний апарат, який було оперативно знищено. Про це повідомив голова районної військової адміністрації Олександр Кохан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
"... військові зафіксували над містом Сарни ворожий безпілотний літальний апарат, який було оперативно знищено.
Тож хвилюватися не потрібно, загрози для населення немає, наші військові спрацювали чітко та професійно", - написав Кохан.
Контекст
Учора група з двох російських окупаційних літаків завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України о 14:40.
Міністр оборони України Олексій Резніков перед тим повідомляв, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.