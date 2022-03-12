Над городом Сарны заметили и уничтожили вражеский беспилотник

Цитата

"... военные зафиксировали над городом Сарны вражеский беспилотный летательный аппарат, который был оперативно уничтожен. Так что волноваться не нужно, угрозы для населения нет, наши военные сработали четко и профессионально", - написал Кохан.

Контекст

Вчера группа из двух российских оккупационных самолетов нанесла удар по территории Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Украины в 14:40.

Министр обороны Украины Алексей Резников перед тем сообщал, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.