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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1440 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Скадовськ заїхала колона окупантів: розмістилися в дитячому таборі

У Скадовськ заїхала колона окупантів: розмістилися в дитячому таборі

Київ • УНН

 • 97269 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Скадовськ Херсонської області заїхала колона російських окупантів. Про це повідомив міський голова міста Олександр Яковлєв, інформує УНН.

Цитата

"Друзі, на вечір 13 березня такі новини. Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і схоже залишаться на нІч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська", — написав Яковлєв.

Він додав, що вдень російські військові знову заходили до будівлі міської ради, тоді працівників там не було.

Нагадаємо

Українські військові збили два російські гелікоптери над Скадовським районом Херсонської області.

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