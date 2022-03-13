Українські військові збили два російські гелікоптери над Скадовським районом Херсонської області.
У Скадовськ заїхала колона окупантів: розмістилися в дитячому таборі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Скадовськ Херсонської області заїхала колона російських окупантів. Про це повідомив міський голова міста Олександр Яковлєв, інформує УНН.
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"Друзі, на вечір 13 березня такі новини. Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і схоже залишаться на нІч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська", — написав Яковлєв.
Він додав, що вдень російські військові знову заходили до будівлі міської ради, тоді працівників там не було.
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