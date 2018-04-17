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В Сирии заявили, что эксперты ОЗХО вошли в Думу

Киев • УНН

 • 10180 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вошли в сирийский город Дума, для расследования возможной химической атаки. Об этом со ссылкой на государственное телевидение Сирии пишет Associated Press, передает УНН.

В Сирии заявили, что эксперты ОЗХО вошли в Думу

"Международная миссия ОЗХО по установлению фактов попала в город Дума, город, где произошла вероятная атака", - пишет издание.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки Россия заявила, что визит инспекторов ОЗХО к месту вероятного газовой атаки в сирийской Думе был задержан из-за авиаудара союзных сил по сирийским базах в субботу. Британская делегация в ОЗХО заявила, что Россия и Сирия до сих пор не дали им доступа.

Миссия ОЗХО по установлению фактов находится в Сирии для расследования возможной химатаки, в результате которой, как сообщалось ранее, погибли до 40 человек.

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