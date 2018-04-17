У Сирії заявили, що експерти ОЗХЗ увійшли в Думу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Експерти з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) увійшли до сирійського міста Дума, для розслідування ймовірної хімічної атаки. Про з посиланням на державне телебачення Сирії пише Associated Press, передає УНН.
"Міжнародна місія ОЗХЗ з встановлення фактів потрапила до міста Дума, міста, де відбулася ймовірна атака", - пише видання.
Як повідомляв УНН, минулої доби Росія заявила, що візит інспекторів ОЗХЗ до місця ймовірної газової атаки в сирійській Думі був затриманий через авіаудари союзних сил по сирійських базах в суботу. Британська делегація в ОЗХЗ заявила, що Росія і Сирія досі не дали їм доступу.
Місія ОЗХЗ з встановлення фактів перебуває в Сирії для розслідування ймовірної хіматаки, в результаті якої, як повідомлялося раніше, загинули до 40 осіб.