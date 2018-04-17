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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21228 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Сирії заявили, що експерти ОЗХЗ увійшли в Думу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Експерти з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) увійшли до сирійського міста Дума, для розслідування ймовірної хімічної атаки. Про з посиланням на державне телебачення Сирії пише Associated Press, передає УНН.

У Сирії заявили, що експерти ОЗХЗ увійшли в Думу

"Міжнародна місія ОЗХЗ з встановлення фактів потрапила до міста Дума, міста, де відбулася ймовірна атака", - пише видання.

Як повідомляв УНН, минулої доби Росія заявила, що візит інспекторів ОЗХЗ до місця ймовірної газової атаки в сирійській Думі був затриманий через авіаудари союзних сил по сирійських базах в суботу. Британська делегація в ОЗХЗ заявила, що Росія і Сирія досі не дали їм доступу.

Місія ОЗХЗ з встановлення фактів перебуває в Сирії для розслідування ймовірної хіматаки, в результаті якої, як повідомлялося раніше, загинули до 40 осіб.

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