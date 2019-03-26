В Сирии погибли 3 российских военных

Убийство российских военных произошло еще в конце января.

Группа террористов, напала на автомобиль с военнослужащими из России. Военнослужащие попали в засаду боевиков, возвращаясь после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дайр эз-Зор, который долгое время контролировало ИГ.

Тела погибших доставили в Россию. В военном ведомстве заявили, что с момента поступления информации об исчезновении трех военных велась непрерывная работа по их поиску.

Позднее в рамках совместной операции ВКС РФ и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена.

Напомним, в течение 8 лет войны в Сирии погибли более 370 тыс. человек , из которых почти треть - мирные жители.