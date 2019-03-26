У Сирії загинули 3 російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Троє російських військових загинули в результаті нападу бойовиків в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони РФ.
Вбивство російських військових відбулося ще в кінці січня.
Група терористів напала на автомобіль з військовослужбовцями з Росії. Військовослужбовці потрапили в засідку бойовиків, повертаючись після доставки гуманітарної допомоги в один з населених пунктів в провінції Дайрі ез-Зор, який довгий час був під контролем ІД.
Тіла загиблих уже доставили в Росію. У військовому відомстві заявили, що з моменту надходження інформації про зникнення трьох військових велася безперервна робота по їх пошуку.
Пізніше в рамках спільної операції ВКС РФ і сил спеціальних операцій причетна до нападу група з більш ніж 30 бойовиків була знищена.
Нагадаємо, протягом 8 років війни у Сирії загинули понад 370 тис. людей, з яких майже третина - мирні мешканці.