В Сирии в результате удара по школе погибли восемь детей

Как отмечается, под удар также попало здание начальной школы "Бунет эль Мустакбель". Один из снарядов разорвался в школьном дворе во время перерыва.

Раненых школьников разместили в полевых госпиталях.

Кроме того, издание сообщило, что авиация режима Б.Асада нанесла удары по району Хамурийе вблизи Дамаска, а ВКС России разбомбили населенный пункт Урум к западу от сирийской столицы. Погибли три человека, есть раненые.