В Сирии в результате удара по школе погибли восемь детей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Силы режима Башара Асада нанесли ракетно-артиллерийский удар по подконтрольному оппозиции району Харестан провинции Дамаск, в результате чего погибли восемь детей, еще 15 ранены. Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу", передает УНН.
Как отмечается, под удар также попало здание начальной школы "Бунет эль Мустакбель". Один из снарядов разорвался в школьном дворе во время перерыва.
Раненых школьников разместили в полевых госпиталях.
Кроме того, издание сообщило, что авиация режима Б.Асада нанесла удары по району Хамурийе вблизи Дамаска, а ВКС России разбомбили населенный пункт Урум к западу от сирийской столицы. Погибли три человека, есть раненые.