У Сирії внаслідок удару по школі загинули восьмеро дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сили режиму Башара Асада завдали ракетно-артилерійський удар по підконтрольному опозиції району Харестан провінції Дамаск, внаслідок чого загинули восьмеро дітей, ще 15 поранені. Про це повідомляє турецьке агентство “Анадолу”, передає УНН.
Як зазначається, під удар також потрапила будівля початкової школи “Бунет ель Мустакбель”. Один зі снарядів розірвався в шкільному дворі під час перерви.
Поранених школярів розмістили в польових госпіталях.
Крім того, видання повідомило, що авіація режиму Б.Асада завдала ударів по району Хамурійє поблизу Дамаска, а ВКС Росії розбомбили населений пункт Урум на захід від сирійської столиці. Загинули три людини, є поранені.