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В Сирии сообщили, что они "не заинтересованы в войне с Турцией"

Киев • УНН

 • 6677 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Власти Сирии не заинтересована в военном противостоянии с Турцией, позиция которой в сирийском конфликте Дамаске до сих пор не ясна. Об этом заявил во вторник заместитель председателя Совета министров, глава МИД Сирии Валид Муаллем, отмечает УНН.

В Сирии сообщили, что они "не заинтересованы в войне с Турцией"

“Мы не желаем военного противостояния с турецкими войсками — это наша принципиальная позиция, — отметил он на совместной пресс-конференции с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И. — Мы боремся с террористами, и Идлиб — сирийская территория, часть нашей страны. Сейчас проблема заключается в том, чем занимается в Сирии Турция, занявшая часть нашей территории”.

По словам сирийского дипломата, Дамаску до сих пор не известны подлинные мотивы поведения Анкары. “Какую цель они преследуют в Сирии, нужно спросить саму турецкую сторону”, — подчеркнул Муаллем.

Глава МИД Сирии находится в Китае с визитом 16-21 июня для обсуждения ряда проблем своей страны и двустороннего взаимодействия с КНР. В понедельник Валид Муаллем встретился с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. Как отметил ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, Пекин и Дамаск традиционно поддерживают дружественные отношения, которые КНР намерена активно развивать.

Как стало известно ранее, Госдепартамент сообщил, что не планирует сменить власть в Сирии, а лишь “ее поведение”.

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