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У Сирії повідомили, що вони "не зацікавленні у війні з Туреччиною"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Влада Сирії не зацікавлена у військовому протистоянні з Туреччиною, позиція якої в сирійському конфлікті Дамаску до цих пір не ясна. Про це заявив у вівторок заступник голови Ради міністрів, глава МЗС Сирії Валід Муаллем, зазначає УНН.

У Сирії повідомили, що вони "не зацікавленні у війні з Туреччиною"

“Ми не хочемо військового протистояння з турецькими військами — це наша принципова позиція, — зазначив він на спільній прес-конференції з членом Держради, міністром закордонних справ Китаю Ван І. — Ми боремося з терористами, і Ідліб — сирійська територія, частина нашої країни. Зараз проблема полягає в тому, чим займається в Сирії Туреччина, яка зайняла частину нашої території”.

За словами сирійського дипломата, Дамаску досі не відомі справжні мотиви поведінки Анкари. “Яку мету вони переслідують в Сирії, потрібно запитати саму турецьку сторону”, — підкреслив Муаллем.

Глава МЗС Сирії знаходиться в Китаї з візитом 16-21 червня для обговорення ряду проблем своєї країни і двосторонньої взаємодії з КНР. У понеділок Валід Муаллем зустрівся з заступником голови КНР Ван Цишанем. Як зазначив раніше офіційний представник китайського зовнішньополітичного відомства Ген Шуан, Пекін і Дамаск традиційно підтримують дружні відносини, які КНР має намір активно розвивати.

Як стало відомо раніше, Держдепартамент повідомив, що не планує змінити владу у Сирії, а лише “її поведінку”.

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