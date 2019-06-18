У Сирії повідомили, що вони "не зацікавленні у війні з Туреччиною"

КИЇВ. 18 червня. УНН. Влада Сирії не зацікавлена у військовому протистоянні з Туреччиною, позиція якої в сирійському конфлікті Дамаску до цих пір не ясна. Про це заявив у вівторок заступник голови Ради міністрів, глава МЗС Сирії Валід Муаллем, зазначає УНН.