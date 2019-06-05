Держдепартамент повідомив, що не планує змінити владу у Сирії, а лише "її поведінку"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Сполучені Штати не прагнуть до зміни режиму в Сирії, а хочуть зміни поведінки уряду країни незалежно від того, хто перебуватиме при владі. Про це заявив у вівторок американський спецпредставник по Сирії Джеймс Джеффрі, виступаючи в Інституті Близького Сходу в Вашингтоні, передає УНН.
“Питання про роль (президента Башара) Асада в майбутньому Сирії повинен вирішувати сирійський народ”, — сказав він, відповідаючи на питання про прагнення США до зміни режиму в країні.
“Ми підтримуємо конституційні зусилля з метою змінити те, як держава взаємодіє з народом в рамках закону, а також вільні і чесні вибори, в яких братимуть участь і представники діаспори і які регулюватиме ООН. Це наше бачення майбутнього Сирії, це не зміна режиму, це зміна поведінки держави, яким би воно не було, і уряду, яким би він не був”, — додав Джеффрі.
Нагадуємо, Сполучені Штати повідомили Росію про те, що підтримують ізраїльські авіаудари на території Сирії, поки ЗС Ірану і підконтрольні йому, за версією Вашингтона, сили залишаються на території цієї арабської республіки.