Держдепартамент повідомив, що не планує змінити владу у Сирії, а лише "її поведінку"

КИЇВ. 5 червня. УНН. Сполучені Штати не прагнуть до зміни режиму в Сирії, а хочуть зміни поведінки уряду країни незалежно від того, хто перебуватиме при владі. Про це заявив у вівторок американський спецпредставник по Сирії Джеймс Джеффрі, виступаючи в Інституті Близького Сходу в Вашингтоні, передає УНН.