Госдепартамент сообщил, что не планирует сменить власть в Сирии, а лишь "ее поведение"

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Сирии, а хотят изменения поведения правительства страны вне зависимости от того, кто будет находиться у власти. Об этом заявил во вторник американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, передает УНН.

“Вопрос о роли (президента Башара) Асада в будущем Сирии должен решать сирийский народ”, — сказал он, отвечая на вопрос о стремлении США к смене режима в стране.

“Мы поддерживаем конституционные усилия с целью изменить то, как государство взаимодействует с народом в рамках закона, а также свободные и честные выборы, в которых будут участвовать и представители диаспоры и которые будет регулировать ООН. Это наше видение будущего Сирии, это не изменение режима, это изменение поведения государства, каким бы оно ни было, и правительства, каким бы оно ни было”, — добавил Джеффри.

Напоминаем, Соединенные Штаты сообщили Россию о том, что поддерживают израильские авиаудары на территории Сирии, пока ВС Ирана и подконтрольные ему, по версии Вашингтона, силы остаются на территории этой арабской республики.

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