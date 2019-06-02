США повідомили РФ про підтримку авіаударів Ізраїлю в Сирії, поки там залишається Іран

КИЇВ. 2 червня. УНН. Сполучені Штати повідомили Росію про те, що підтримують ізраїльські авіаудари на території Сирії, поки ЗС Ірану і підконтрольні йому, за версією Вашингтона, сили залишаються на території цієї арабської республіки. Про це в неділю повідомив портал Axios з посиланням на свої джерела в Держдепартаменті і Білому домі, зазначає УНН.