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США повідомили РФ про підтримку авіаударів Ізраїлю в Сирії, поки там залишається Іран

Київ • УНН

 • 9139 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Сполучені Штати повідомили Росію про те, що підтримують ізраїльські авіаудари на території Сирії, поки ЗС Ірану і підконтрольні йому, за версією Вашингтона, сили залишаються на території цієї арабської республіки. Про це в неділю повідомив портал Axios з посиланням на свої джерела в Держдепартаменті і Білому домі, зазначає УНН.

За їх даними, відповідне послання кілька разів направлялося Москві за останні місяці. Представники вашингтонської адміністрації також повідомили російську сторону про те, що висновок ЗС Ірану і підконтрольних йому сил з території Сирії — це вимога не лише Ізраїлю, але і США.

Портал нагадав, що в червні помічник американського президента з національної безпеки Джон Болтон, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев і голова Ради національної безпеки Ізраїлю Меїр Бен-Шаббат обговорять питання регіональної безпеки на зустрічі в Єрусалимі. За даними Axios, основна увага буде приділена Сирії і Ірану. Як повідомило порталу джерело в уряді Ізраїлю, до переговорів ретельно готувалися, щоб США і Росія змогли тісно співпрацювати в справі політичного врегулювання ситуації в Сирії, яке може привести, на його думку, до виведення іранських сил з арабської республіки.

Нагадуємо, Ізраїль заявив про атаку сирійських ППО в відповідь на обстріл з боку Сирії.

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