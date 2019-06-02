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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136397 просмотра

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США сообщили РФ о поддержке авиаударов Израиля в Сирии, пока там остается Иран

США сообщили РФ о поддержке авиаударов Израиля в Сирии, пока там остается Иран

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Соединенные Штаты уведомили Россию о том, что поддерживают израильские авиаудары на территории Сирии, пока ВС Ирана и подконтрольные ему, по версии Вашингтона, силы остаются на территории этой арабской республики. Об этом в воскресенье сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте и Белом доме, отмечает УНН.

По их данным, соответствующее послание несколько раз направлялось Москве за последние месяцы. Представители вашингтонской администрации также сообщили российской стороне о том, что вывод ВС Ирана и подконтрольных ему сил с территории Сирии — это требование не только Израиля, но и США.

Портал напомнил, что в июне помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат обсудят вопросы региональной безопасности на встрече в Иерусалиме. По данным Axios, основное внимание будет уделено Сирии и Ирану. Как сообщил порталу источник в правительстве Израиля, к переговорам тщательно готовились, чтобы США и Россия смогли тесно сотрудничать в деле политического урегулирования ситуации в Сирии, которое может привести, по его мнению, к выводу иранских сил из арабской республики.

Напоминаем, Израиль заявил об атаке сирийских ПВО в ответ на обстрел со стороны Сирии.

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