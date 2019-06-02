США сообщили РФ о поддержке авиаударов Израиля в Сирии, пока там остается Иран
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Соединенные Штаты уведомили Россию о том, что поддерживают израильские авиаудары на территории Сирии, пока ВС Ирана и подконтрольные ему, по версии Вашингтона, силы остаются на территории этой арабской республики. Об этом в воскресенье сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте и Белом доме, отмечает УНН.
По их данным, соответствующее послание несколько раз направлялось Москве за последние месяцы. Представители вашингтонской администрации также сообщили российской стороне о том, что вывод ВС Ирана и подконтрольных ему сил с территории Сирии — это требование не только Израиля, но и США.
Портал напомнил, что в июне помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат обсудят вопросы региональной безопасности на встрече в Иерусалиме. По данным Axios, основное внимание будет уделено Сирии и Ирану. Как сообщил порталу источник в правительстве Израиля, к переговорам тщательно готовились, чтобы США и Россия смогли тесно сотрудничать в деле политического урегулирования ситуации в Сирии, которое может привести, по его мнению, к выводу иранских сил из арабской республики.
Напоминаем, Израиль заявил об атаке сирийских ПВО в ответ на обстрел со стороны Сирии.