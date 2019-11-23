В Симферополе ПЦУ провела траурную панихиду по жертвам Голодомора

"В кафедральном соборе Владимира и Ольги в Симферополе прихожане ПЦУ провели траурную панихиду по погибшим во время Голодомора в Украине 1932-1933 годов", - сказано в сообщении.

По словам архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, очень важно помнить, к чему может привести безбожие, к чему может привести ненависть к ближнему, к чему приводит безбожная власть, цель которой только всемирная власть, всемирное управление.

"Сегодня вся Украина чтит память жертв Голодомора 32-33 годов. Это трагическая дата дня Голодомора в Украине. Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями, которые напоминают те трагические события, вспоминают жертв тех событий. В те годы, с одной стороны уничтожили нашу нацию, а с другой – укрепили нашу нацию сегодня, потому что память про те события не дает нам погибнуть как нация, как государство сегодня", – сказал архиепископ Климент.

Также архиепископ добавил, что жизнь человека бесценна, и никто из тех, кто имеет власть, ради собственных идей, амбиций и теорий не может жертвовать ею.

Напомним, в Украине сегодня День памяти жертв голодоморов.



