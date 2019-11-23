Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящаяся на четвертую субботу ноября, сообщает УНН.
Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.
В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция "Зажги свечу", в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам. В акции также можно принять участие, зажигая свечу в своем окне.
В Киеве ко Дню памяти жертв голодоморов состоятся тематические выставки, реквиемы и кинопоказы.
В столице в восемьдесят шестом годовщины трагедии презентовали масштабный проект Музея Голодомора.
Введенный согласно указу Президента Украины Леонида Кучмы № 1310/98 от 26 ноября 1998 года как "День памяти жертв голодоморов". Указом Кучмы № 1181/2000 от 31 октября 2000 года устанавливалось название "День памяти жертв голодомора и политических репрессий". Указом Кучмы № 797/2004 от 15 июля 2004 года устанавливалось название "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий".
Указом президента Виктора Ющенко № 431/2007 от 21 мая 2007 года называется "День памяти жертв голодоморов".
Напомним, для 82% граждан Украины Голодомор 1932-33 годов является геноцидом украинского народа - на 7% больше, чем годом ранее.