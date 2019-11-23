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У Сімферополі ПЦУ провела жалобну панахиду за жертвами Голодомору

У Сімферополі ПЦУ провела жалобну панахиду за жертвами Голодомору

Київ • УНН

 • 12082 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Сімферополі в окупованому Криму парафіяни ПЦУ провели жалобну панахиду за загиблими під час Голодомору в Україні 1932-1933 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.

"У кафедральному соборі Володимира і Ольги в Сімферополі парафіяни ПЦУ провели жалобну панахиду за загиблими під час Голодомору в Україні 1932-1933 років", - сказано в повідомленні.

За словами архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента, дуже важливо пам'ятати, до чого може привести безбожництво, до чого може привести ненависть до ближнього, до чого призводить безбожна влада, мета якої тільки всесвітня влада, всесвітнє управління.

"Сьогодні вся Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 32-33 років. Це трагічна дата дня Голодомору в Україні. Траурними богослужіннями, панахидами і заходами, які нагадують ті трагічні події, згадують жертв тих подій. У ті роки, з одного боку знищили нашу націю, а з іншого - зміцнили нашу націю сьогодні, тому що пам'ять про ті події не дає нам загинути як нація, як держава сьогодні", - сказав архієпископ Климент.

Також архієпископ додав, що життя людини безцінне, і ніхто з тих, хто має владу, заради власних ідей, амбіцій і теорій не може жертвувати нею.

Нагадаємо, в Україні сьогодні День пам'яті жертв голодоморів.

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