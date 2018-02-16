В Siemens сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму не повторилась - Климкин

"Хороший разговор с генеральным исполнительным директором Siemens Кезером. Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась. Такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в российскую ловушку", - написал министр.

Напомним, ранее Климкин выразил желание встретиться с руководителем Siemens, чтобы проверить, как компания провела внутреннее расследование по поводу этих турбин.

Хороший разговор с CEO Siemens Кезер. Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась. Такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в российскую ловушку pic.twitter.com/xedDhAu801