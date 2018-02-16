В Siemens сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму не повторилась - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел разговор с генеральным исполнительным директором Siemens Джо Кезер, во время которой затронул тему турбин в Крыму. Об этом глава МИД написал в Twitter, передает УНН.
"Хороший разговор с генеральным исполнительным директором Siemens Кезером. Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась. Такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в российскую ловушку", - написал министр.
Напомним, ранее Климкин выразил желание встретиться с руководителем Siemens, чтобы проверить, как компания провела внутреннее расследование по поводу этих турбин.
Хороший разговор с CEO Siemens Кезер. Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась. Такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в российскую ловушку pic.twitter.com/xedDhAu801- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 февраля 2018