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У Siemens зробили все, щоб ситуація з турбінами в Криму не повторилася - Клімкін

У Siemens зробили все, щоб ситуація з турбінами в Криму не повторилася - Клімкін

Київ • УНН

 • 7972 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів розмову з генеральним виконавчим директором Siemens Джо Кезером, під час якої порушив тему турбін в Криму. Про це голова МЗС написав у Twitter, передає УНН.

“Хороша розмова з генеральним виконавчим директором Siemens Кезером. Вони зробили все, щоб ситуація з турбінами в Криму більше не повторилася. Такі висновки має зробити весь європейський бізнес, щоб більше не потрапити у російську пастку”, — написав міністр.

Нагадаємо, раніше Клімкін висловив бажання зустрітись з керівником Siemens, щоб перевірити, як Siemens провів внутрішнє розслідування щодо цих турбін.

Хороша розмова з CEO Siemens Кезером. Вони зробили все, щоб ситуація з турбінами в Криму більше не повторилася. Такі висновки має зробити весь європейський бізнес, щоб більше не потрапити у російську пастку pic.twitter.com/xedDhAu801

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 лютого 2018 р.

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