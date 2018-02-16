У Siemens зробили все, щоб ситуація з турбінами в Криму не повторилася - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів розмову з генеральним виконавчим директором Siemens Джо Кезером, під час якої порушив тему турбін в Криму. Про це голова МЗС написав у Twitter, передає УНН.
“Хороша розмова з генеральним виконавчим директором Siemens Кезером. Вони зробили все, щоб ситуація з турбінами в Криму більше не повторилася. Такі висновки має зробити весь європейський бізнес, щоб більше не потрапити у російську пастку”, — написав міністр.
Нагадаємо, раніше Клімкін висловив бажання зустрітись з керівником Siemens, щоб перевірити, як Siemens провів внутрішнє розслідування щодо цих турбін.
Хороша розмова з CEO Siemens Кезером. Вони зробили все, щоб ситуація з турбінами в Криму більше не повторилася. Такі висновки має зробити весь європейський бізнес, щоб більше не потрапити у російську пастку pic.twitter.com/xedDhAu801— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 лютого 2018 р.