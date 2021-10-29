В Сиднее установили куклу из сериала "Игра в кальмара" высотой более 4 метров

Детали

Кукла высотой 4,5 метра установлена к Хэллоуину, популярному празднику в западных странах. У фанатов сериала появилась возможность испытать на себе смертоносный взгляд куклы-убийцы, которая по сюжету “Игры в кальмара” взглядом уничтожает любого, кто зашевелится.

Косплееры и ценители творения режиссера Гвана Дона Хекка собираются у фигуры и делятся снимками в социальных сетях.

Напомним

В трех начальных школах северной части штата Нью-Йорк (США) детям запретили наряжаться на Хэллоуин в костюмы по мотивам сериала “Игра в кальмара”.