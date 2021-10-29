У Сіднеї встановили ляльку із серіалу "Гра в кальмара" заввишки понад 4 метри

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Лялька висотою 4,5 метра встановлена до Геловіну, популярного свята у західних країнах. У фанатів серіалу з’явилася можливість випробувати на собі смертоносний погляд ляльки-вбивці, яка за сюжетом “Гри в кальмара” поглядом знищує будь-кого, хто заворушиться.

Косплеєри і поціновувачі творіння режисера Гвана Дона Хьока збираються біля фігури та діляться знімками у соціальних мережах.

Нагадаємо

У трьох початкових школах північної частини штату Нью-Йорк (США) дітям заборонили вбиратися на Геловін у костюми за мотивами серіалу “Гра в кальмара”.