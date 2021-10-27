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У школах Нью-Йорка заборонили на Геловін одягати костюми із "Гри в кальмара"

Київ • УНН

 • 19961 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У трьох початкових школах північної частини штату Нью-Йорк (США) дітям заборонили вбиратися на Геловін у костюми за мотивами серіалу “Гра в кальмара”. Про це повідомляє УНН із посиланням на New York Post.

У школах Нью-Йорка заборонили на Геловін одягати костюми із "Гри в кальмара"

Деталі

Зазначають, що директори навчальних закладів надіслали батькам електронні листи, в яких назвали південнокорейський серіал від Netflix надто жорстоким.

“Через побоювання щодо насильницького характеру гри, її не варто обговорювати у школі. Окрім того, костюми на Геловін із цього серіалу не відповідають нашим вимогам через потенційне агресивне послання”, — ідеться у листі адміністрації школи.

Додамо, що спортивні костюми та комбінезони героїв “Гри в кальмара” — не єдине заборонене у цих школах вбрання. Окрім них, учням не можна носити маски вбивць із фільмів “П’ятниця, 13-те”, “Крик” та “Геловін”.

“Жодні предмети, які можна інтерпретувати як зброю, не мають потрапляти до школи, зокрема іграшкові мечі та пістолети. Костюми не мають бути надто кривавими чи страшними, щоб не налякати наших молодших школярів”, — пояснив директор однієї зі шкіл.

Нагадаємо

Серіал “Гра в кальмара” вийшов на Netflix цього року 17 вересня.

За сюжетом, понад 400 осіб із серйозними фінансовими проблемами беруть участь у грі на виживання, де головний приз — майже 40 мільйонів доларів. Учасники змагаються в різних дитячих іграх, а той, хто не впорається — помирає.

Цей південнокорейський серіал став найпопулярнішим в історії Netflix. За 28 днів від моменту прем’єри він набрав 111 мільйонів переглядів.

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