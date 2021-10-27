В школах Нью-Йорка запретили на Хэллоуин надевать костюмы из "Игры в кальмара"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В трех начальных школах северной части штата Нью-Йорк (США) детям запретили наряжаться на Хэллоуин в костюмы по мотивам сериала “Игра в кальмара”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Post.
Детали
Отмечают, что директора учебных заведений отправили родителям электронные письма, в которых назвали южнокорейский сериал от Netflix слишком жестоким.
“Из-за опасений относительно насильственного характера игры, ее не стоит обсуждать в школе. Кроме того, костюмы на Хэллоуин из этого сериала не соответствуют нашим требованиям из-за потенциального агрессивного послания”, — говорится в письме администрации школы.
Добавим, что спортивные костюмы и комбинезоны героев “Игры в кальмара” — не единственные запрещенные в этих школах наряды. Кроме них, ученикам нельзя носить маски убийц из фильмов “Пятница, 13-е”, “Крик” и “Хэллоуин”.
“Никакие предметы, которые можно интерпретировать как оружие, не должны попадать в школу, в частности, игрушечные мечи и пистолеты. Костюмы не должны быть слишком кровавыми или страшными, чтобы не испугать наших младших школьников”, — объяснил директор одной из школ.
Напомним
Сериал “Игра в кальмара” вышел на Netflix в этом году 17 сентября.
По сюжету, более 400 человек с серьезными финансовыми проблемами принимают участие в игре на выживание, где главный приз — почти 40 миллионов долларов. Участники соревнуются в разных детских играх, а тот, кто не справится, умирает.
Этот южнокорейский сериал стал самым популярным в истории Netflix. За 28 дней с момента премьеры он набрал 111 миллионов просмотров.