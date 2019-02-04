В Украине за январь корью заболели более 15 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Украине более 15 тыс. человек заболели корью в январе 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УНН.
"С 28 декабря 2018 года до 1 февраля 2019 года корью в Украине заболело 15095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок", - говорится в сообщении Минздрава.
Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 2651 человек: 908 взрослых и 1743 ребенка), Винницкой (1383 человека: 588 взрослых и 795 детей), Ровенской (1389 человек: 457 взрослых и 932 ребенка), Хмельницкой (1058 людей: 583 взрослых и 475 детей) областях и г. Киев (1214 человек: 624 взрослых и 572 ребенка).
Отмечается, что только в течение 5-й недели 2019 года корью заболело 3379 человек - 1499 взрослых и 1880 детей.
Как сообщал УНН, в Тернопольской области корь распространилась среди полицейских и нацгвардейцев.
Напомним, в конце января в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори.