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В Україні за січень на кір захворіли понад 15 тис. осіб

В Україні за січень на кір захворіли понад 15 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Україні більше 15 тис. людей захворіли на кір в січні 2019 року. Про це повідомляє прес-служба МОЗ України, передає УНН.

"Із 28 грудня 2018 р. до 1 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 15 095 людей - 6 364 дорослих та 8 731 дитина", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Найвищі показники захворюваності - у Львівській (загалом 2 651 людина: 908 дорослі та 1 743 дитини), Вінницькій (1 383 людини: 588 дорослих та 795 дітей), Рівненській (1 389 людей: 457 дорослих та 932 дитини), Хмельницькій (1 058 людей: 583 дорослих та 475 дітей) областях та м. Київ (1 214 людей: 624 дорослих та 572 дитини).

Зазначається, що тільки протягом 5-го тижня 2019 р. на кір захворіло 3 379 людей — 1 499 дорослих та 1 880 дітей.

Як повідомляв УНН, на Тернопільщині кір поширився серед поліцейських та нацгвардійців.

Нагадаємо, наприкінці січня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що Міністерство охорони здоров’я не буде оголошувати епідемію кору.

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