В Швейцарии количество больных COVID-19 выросло до более 25,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Швейцарии на COVID-19 заболело более 25 тыс. 580 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
“По меньшей мере 25 580 человек пока получили положительный результат теста на коронавирус в Швейцарии, по данным Швейцарского федерального бюро по вопросам здравоохранения. Рост за последние 24 часа составляет 280 человек”, — сообщили в СМИ.
Указано, что 885 человек уже погибли из-за коронавируса. При этом, коэффициент заболеваемости в Швейцарии является одним из самых высоких в Европе — 298 случаев на 100 тыс. жителей.
Напомним, количество смертей от коронавируса в мире почти достигло 115 тыс. человек.