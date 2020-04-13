В Швейцарии количество больных COVID-19 выросло до более 25,5 тыс. человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46513 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55093 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 69353 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 69190 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 98293 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 79069 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101770 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105564 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130700 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130251 просмотра

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В Швейцарии количество больных COVID-19 выросло до более 25,5 тыс. человек

В Швейцарии количество больных COVID-19 выросло до более 25,5 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 16844 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Швейцарии на COVID-19 заболело более 25 тыс. 580 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

“По меньшей мере 25 580 человек пока получили положительный результат теста на коронавирус в Швейцарии, по данным Швейцарского федерального бюро по вопросам здравоохранения. Рост за последние 24 часа составляет 280 человек”, — сообщили в СМИ.

Указано, что 885 человек уже погибли из-за коронавируса. При этом, коэффициент заболеваемости в Швейцарии является одним из самых высоких в Европе — 298 случаев на 100 тыс. жителей.

Напомним, количество смертей от коронавируса в мире почти достигло 115 тыс. человек.

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