У Швейцарії кількість хворих на COVID-19 зросла до понад 25,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Швейцарії на COVID-19 захворіло щонайменше 25 тис. 580 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Щонайменше 25 580 людей поки що отримали позитивний результат тесту на коронавірус у Швейцарії, за даними Швейцарського федерального бюро з питань охорони здоров’я. Зростання за останні 24 години становить 280 осіб”, — повідомили в ЗМІ.
Вказано, що 885 людей вже загинули через коронавірус. При цьому, коефіцієнт захворюваності в Швейцарії є одним із найвищих у Європі — 298 випадків на 100 тис. жителів.
Нагадаємо, кількість смертей від коронавірусу у світі майже сягнула 115 тис. осіб.