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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 3619 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129186 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132867 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 194358 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 229287 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140547 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132415 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Швейцарии дюжину травмированных коров эвакуировали вертолетами

В Швейцарии дюжину травмированных коров эвакуировали вертолетами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В Швейцарии коровы, которые получили травмы во время летнего пребывания на альпийских лугах, в пятницу получили возможность спуститься с горы на вертолете, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщает агентство, дюжина животных приземлилась у горного перевала Клаузенпасс на высоте около 1950 метров (6400 футов) над уровнем моря.

Остальные стада численностью 1 тыс. голов должно было спуститься в эти выходные в район Урнербоден в центральном кантоне Ури для участия в ежегодном параде крупного рогатого скота.

Напомним

В июне прошлого года на Николаевщине спасатели экскаватором вытягивали корову из ямы.

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