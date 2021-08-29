У Швейцарії дюжину травмованих корів евакуювали вертольотами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Швейцарії корови, які отримали травми під час літнього перебування на альпійських луках, в п'ятницю отримали можливість спуститися з гори на вертольоті, передає УНН з посиланням на Reuters.
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Як повідомляє агентство, дюжина тварин приземлилася у гірського перевалу Клаузенпасс на висоті близько 1 950 метрів (6 400 футів) над рівнем моря.
Решта стада чисельністю 1 тис. голів повинно було спуститися в ці вихідні в район Урнербоден в центральному кантоні Урі для участі в щорічному параді великої рогатої худоби.
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У червні минулого року на Миколаївщині рятувальники екскаватором витягували корову з ями.