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17 березня, 19:38 • 102869 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 130858 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 159916 перегляди

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17 березня, 12:39 • 158106 перегляди

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17 березня, 09:48 • 164143 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 180660 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159508 перегляди

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У Швейцарії дюжину травмованих корів евакуювали вертольотами

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Швейцарії корови, які отримали травми під час літнього перебування на альпійських луках, в п'ятницю отримали можливість спуститися з гори на вертольоті, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як повідомляє агентство, дюжина тварин приземлилася у гірського перевалу Клаузенпасс на висоті близько 1 950 метрів (6 400 футів) над рівнем моря.

Решта стада чисельністю 1 тис. голів повинно було спуститися в ці вихідні в район Урнербоден в центральному кантоні Урі для участі в щорічному параді великої рогатої худоби.

Нагадаємо

У червні минулого року на Миколаївщині рятувальники екскаватором витягували корову з ями.

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