У Швейцарії дюжину травмованих корів евакуювали вертольотами

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Як повідомляє агентство, дюжина тварин приземлилася у гірського перевалу Клаузенпасс на висоті близько 1 950 метрів (6 400 футів) над рівнем моря.

Решта стада чисельністю 1 тис. голів повинно було спуститися в ці вихідні в район Урнербоден в центральному кантоні Урі для участі в щорічному параді великої рогатої худоби.

Нагадаємо

У червні минулого року на Миколаївщині рятувальники екскаватором витягували корову з ями.