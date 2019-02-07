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В Швеции считают, что Россия готовится к войне против НАТО и Китая

Киев  •  УНН

 • 24847 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Если Россия ранее была сосредоточена на управлении мелкими конфликтами, сейчас она готовится начать и провести полномасштабную войну в регионе против НАТО или против Китая, сообщает УНН со ссылкой на отчет шведского оборонного исследовательского агентства FOI.

В течение последних десяти лет российские военные учения становятся все больше.

"Российское министерство обороны объявило в 2017 году, что около 10 000 российских солдат участвовали в стратегических учениях в западной России. В 2018 году было собрано 300 000 воинов на соответствующие мероприятия в восточных частях страны. Но интересны не сами цифры", - говорит Йохан Норберг, заместитель директора по исследованиям и вопросам политики безопасности при FOI в Киста.

"Важно то, что они делают. У них много персонала. У них есть много материальных ресурсов, даже если большая их часть является старой и с советских времен. Но обучение готовят способность, то есть подразделения, которые смогут выполнять предназначенные боевые операции", - добавил Йохан Норберг.

Министерство обороны Швеции заказало отчет "Тренировка ради войны - военные учения России на стратегическом уровне в 2009-2017". Они проводятся ежегодно и касаются способности вести войну на большой части континента. Гражданские органы власти и другие слои населения также участвуют, чтобы узнать, как они могут помочь вооруженным силам.

Россия готовится к региональной, а возможно, и долгой войне, например, против Китая или НАТО.

Доклад основан на открытых российских источниках, прежде всего, Министерства обороны России. Они создают впечатление, что масштабы учений выросли с 2009 года до 2018 года.

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Вооруженные силы России решительно повышают свою боевую готовность, то есть способность переходить от повседневной деятельности в мирное время к возможности выполнять предназначенные миссии в военных операциях. Такие масштабные проверки боевой готовности также иногда влияют на гражданские органы власти. Это отражает комплексный подход, в котором другие правительственные учреждения и министерства должны поддерживать военных в военное время.

В течение последних десяти лет Россия использовала военную силу в Грузии, Украине и Сирии.

"Россия, очевидно, готова использовать военные средства. Поэтому важно понять, как в худшем случае они могут быть использованы. Об этом свидетельствуют военные учения", - говорит Йохан Норберг.

Напомним, военные силы Российской Федерации проведут в 2019 году 18,5 тыс. различных военных учений и тренировок.

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