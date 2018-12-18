РФ наступного року проведе більше 18 тисяч військових навчань
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Військові сили Російської Федерації проведуть у наступному році 18,5 тис. різних військових навчань і тренувань. Про це повідомив у вівторок міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу на річний колегії відомства, передає кореспондент УНН.
"Підготувати і провести 18,5 тисяч різних навчань і тренувань, у тому числі стратегічні командно-штабні навчання "Центр-2019" і навчання стратегічних ядерних сил "Грім", - сказав Шойгу, кажучи про плани Міноборони на наступний рік.
Нагадаємо, РФ у минулому році провела навчання "Захід-2017", у тому числі на території Білорусі, у цьому році "Схід-2018" на сході Росії.
Як повідомляв УНН, Росія розгорнула в окупованому Криму ракетні комплекси С-400.