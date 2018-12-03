Появились фото развернутых Россией ракетных комплексов в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В сети были опубликованы снимки российских развернутых ракетных батарей С-400 на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
“Спутниковые снимки, сделанные в воскресенье... показывают недавно развернутую ракетную батарею российского класса С-400 на авиабазе Джанкой в Крыму”, — говорится в заявлении американского издания.
В издании уточняется, что подготовка к размещению С-400 началась задолго до агрессии РФ в Керченском проливе.
“Вместе с тем, в апреле 2018 снимки этого же места показывали пустую землю, а размещение установок закончилось к 10 ноября — за две недели до недавней эскалации”, — добавляется в издании.
Фото подтверждает наличие на базе ракетных комплексов, а именно восемь установок С-400, которые разделили на четыре группы. Также на базе видны два радары и несколько военных грузовиков.
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Отмечается, что зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф” предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, также он может применяться против военных объектов.
Напомним, 30 ноября Российская Федерация разместила четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 вблизи границы с Украиной во временно оккупированном Крыму.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.