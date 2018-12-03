З’явились фото розгорнутих Росією ракетних комплексів у Криму

“Супутникові знімки, що були зроблені у неділю... показують недавно розгорнуту ракетну батарею російського класу С-400 на авіабазі Джанкой у Криму”, — йдеться в заяві американського видання.

У виданні уточнюється, що підготовка до розміщення С-400 почалася задовго до агресії РФ в Керченській протоці.

“Водночас, у квітні 2018 року знімки цього ж місця показували пусту землю, а розгортання установок закінчилось до 10 листопада — за два тижні до недавньої ескалації”, — додається у виданні.

Фото підтверджує наявність на базі ракетних комплексів, а саме вісім установок С-400, які розділили на чотири групи. Також на базі видно два радари та кілька військових вантажівок.

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Відзначається, що зенітний ракетний комплекс С-400 “Тріумф” призначений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники, балістичні та крилаті ракети, і може застосовуватися проти військових об’єктів.

Нагадаємо, 30 листопада Російська Федерація розмістила четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 поблизу кордону з Україною в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.