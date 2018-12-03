З’явились фото розгорнутих Росією ракетних комплексів у Криму

ukru
Ексклюзив
07:02 • 17813 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 184898 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 486214 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 471577 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 457242 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 457659 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 328564 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 267907 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 524650 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178803 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
91 %
755 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 91726 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 82018 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

01:42 • 87597 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 79146 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 67321 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 17829 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 442031 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 524651 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 449306 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 398828 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 172248 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 169112 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 169537 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 163824 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 166815 перегляди
Актуальне
З’явились фото розгорнутих Росією ракетних комплексів у Криму

З’явились фото розгорнутих Росією ракетних комплексів у Криму

Київ • УНН

 • 21534 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. В мережі були опубліковані знімки російських розгорнутих ракетних батарей С-400 на авіабазі Джанкой в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на Fox News.

“Супутникові знімки, що були зроблені у неділю... показують недавно розгорнуту ракетну батарею російського класу С-400 на авіабазі Джанкой у Криму”, — йдеться в заяві американського видання.

У виданні уточнюється, що підготовка до розміщення С-400 почалася задовго до агресії РФ в Керченській протоці.

“Водночас, у квітні 2018 року знімки цього ж місця показували пусту землю, а розгортання установок закінчилось до 10 листопада — за два тижні до недавньої ескалації”, — додається у виданні.

Фото підтверджує наявність на базі ракетних комплексів, а саме вісім установок С-400, які розділили на чотири групи. Також на базі видно два радари та кілька військових вантажівок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росіянам в окупованому Криму освятили ЗРК С-400

Відзначається, що зенітний ракетний комплекс С-400 “Тріумф” призначений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу, включаючи стратегічні бомбардувальники, балістичні та крилаті ракети, і може застосовуватися проти військових об’єктів.

Нагадаємо, 30 листопада Російська Федерація розмістила четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 поблизу кордону з Україною в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39