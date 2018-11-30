Росіянам в окупованому Криму освятили ЗРК С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Джанкої 29 листопада на бойове чергування заступив четвертий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400 Збройних Сил Росії, про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
Як зазначається, бойові розрахунки розгорнули пускові установки, виконали орієнтування на місцевості і почали виявлення та відстеження цілей.
За словами командувача повітряними силами Росії Віктора Севостьянова, ЗРК може супроводжувати одночасно до 300 повітряних цілей і не має швидкісних обмежень.
Слід зазначити, що ракетний комплекс освятили священики православної церкви Московського патріархату.
Нагадаємо, у січні цього року в районі мису Фіолент на бойове чергування заступили російські зенітно-ракетні комплекси С-400 “Тріумф”. У вересні такі ж комплекси розмістили і в Євпаторії. Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація розмістила четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 поблизу кордону з Україною в тимчасово окупованому Криму.