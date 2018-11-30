Россиянам в оккупированном Крыму освятили ЗРК С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Джанкое 29 ноября на боевое дежурство заступил четвертый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 Вооруженных Сил России, об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
Как отмечается, боевые расчеты развернули пусковые установки, выполнили ориентирование на местности и начали обнаружение и отслеживание целей.
По словам командующего воздушными силами России Виктора Севостьянова, ЗРК может сопровождать одновременно до 300 воздушных целей и не имеет скоростных ограничений.
Следует отметить, что ракетный комплекс освятили священники православной церкви Московского патриархата.
Напомним, в январе этого года в районе мыса Фиолент на боевое дежурство заступили российские зенитно-ракетные комплексы С-400 “Триумф”. В сентябре такие же комплексы разместили и в Евпатории. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Как сообщал УНН, Российская Федерация разместила четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 вблизи границы с Украиной во временно оккупированном Крыму.