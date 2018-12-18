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РФ в следующем году проведет более 18 тысяч военных учений

Киев • УНН

 • 17276 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Военные силы Российской Федерации проведут в следующем году 18,5 тыс. различных военных учений и тренировок. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, передает корреспондент УНН.

РФ в следующем году проведет более 18 тысяч военных учений

"Подготовить и провести 18,5 тысяч различных учений и тренировок, в том числе стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" и учения стратегических ядерных сил "Гром", - сказал Шойгу, говоря о планах Минобороны на следующий год.

Напомним, РФ в прошлом году провела учения "Запад-2017", в том числе на территории Беларуси, в этом году "Восток-2018" на востоке России.

Как сообщал УНН, Россия развернула в окупированном Крыму ракетные комплексы С-400.

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