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У Швеції вважають, що Росія готується до війни проти НАТО і Китаю

У Швеції вважають, що Росія готується до війни проти НАТО і Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Якщо Росія раніше зосереджувалася на керуванні дрібними конфліктами, зараз вона готується розпочати і провести повномасштабну війну у регіоні проти НАТО чи проти Китаю, повідомляє УНН з посиланням на звіт шведського оборонного дослідного агентства FOI.

Протягом останніх десяти років російські військові навчання стають дедалі більшими.

"Російське міністерство оборони оголосило в 2017 році, що близько 10 000 російських солдатів брали участь у стратегічних навчаннях у західній Росії. У 2018 році було зібрано 300 тисяч вояків на відповідні заходи у східних частинах країни. Але цікаві не самі цифри", - говорить Йохан Норберг, заступник директора з досліджень і питань політики безпеки при FOI в Кіста.

"Важливо те, що вони роблять. У них багато персоналу. У них є багато матеріальних ресурсів, навіть якщо більша їх частина є старою і з радянських часів. Але навчання готують здатність, тобто підрозділи, які зможуть виконувати призначені бойові операції", - додав Йохан Норберг.

Міністерство оборони Швеції замовило звіт "Тренування заради війни - військові навчання Росії на стратегічному рівні у 2009–2017". Вони проводяться щорічно і стосуються спроможності вести війну на великій частині континенту. Цивільні органи влади та інші верстви населення також беруть участь, щоб дізнатися, як вони можуть допомогти збройним силам.

Росія готується до регіональної, а можливо, і довгої війни, наприклад, проти Китаю чи НАТО.

Звіт базується на відкритих російських джерелах, насамперед, Міністерства оборони Росії. Вони створюють враження, що масштаби навчань зросли з 2009 року до 2018 року.

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Збройні сили Росії рішуче підвищують свою бойову готовність, тобто здатність переходити від повсякденної діяльності у мирний час до можливості виконувати призначені місії у військових операціях. Такі масштабні перевірки бойової готовності також іноді впливають на цивільні органи влади. Це відображає комплексний підхід, в якому інші урядові інституції та міністерства повинні підтримувати військових у воєнний час.

Протягом останніх десяти років Росія використовувала військову силу в Грузії, Україні та Сирії.

"Росія, очевидно, готова використовувати військові засоби. Тому важливо зрозуміти, як в найгіршому випадку вони можуть бути використані. Про це свідчать військові навчання", - говорить Йохан Норберг.

Нагадаємо, військові сили Російської Федерації проведуть у 2019 році 18,5 тис. різних військових навчань і тренувань.

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