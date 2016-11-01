В штабе Д.Трампа опровергли его связи с российским "Альфа-банком"

В предвыборном штабе кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа опровергли информацию о том, что сервер его компании Trump Organization использовался для контактов с российским "Альфа-банком".

Об этом сообщила пресс-секретарь штаба Хоуп Хикс. Она заявила о том, что сервер был создан в целях маркетинга и использовался посторонними лицами, что не является секретным. Кроме того отмечено. что он не работает с 2010 года.

В свою очередь представитель "Альфа-банка" назвал утверждения о связи этого кредитного учреждения с организацией Д.Трампа ложными.

Как сообщал УНН ранее, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала своего соперника-республиканца Дональда Трампа "немедленно раскрыть" связи, которые связывают его с Кремлем.