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В штабе Д.Трампа опровергли его связи с российским "Альфа-банком"

Киев • УНН

 • 9146 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа опровергли информацию о связи Trump Organization с российским банком, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

В предвыборном штабе кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа опровергли информацию о том, что сервер его компании Trump Organization использовался для контактов с российским "Альфа-банком".

Об этом сообщила пресс-секретарь штаба Хоуп Хикс. Она заявила о том, что сервер был создан в целях маркетинга и использовался посторонними лицами, что не является секретным. Кроме того отмечено. что он не работает с 2010 года.

В свою очередь представитель "Альфа-банка" назвал утверждения о связи этого кредитного учреждения с организацией Д.Трампа ложными.

Как сообщал УНН ранее, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала своего соперника-республиканца Дональда Трампа "немедленно раскрыть" связи, которые связывают его с Кремлем.

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