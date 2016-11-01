У штабі Д.Трампа спростували його зв'язки з російським Альфа-банком
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У штабі кандидата у президенти США Дональда Трампа спростували інформацію про зв'язки Trump Organization з російським банком, передає УНН з посиланням на The Guardian.
У передвиборчому штабі кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа спростували інформацію про те, що сервер його компанії Trump Organization використовувався для контактів з російським Альфа-банком.
Про це повідомила прес-секретар штабу Хоуп Хікс. Вона заявила про те, що сервер був створений з метою маркетингу і використовувався сторонніми особами, які не є секретним. Окрім того зазначено. що він не працює з 2010 року.
У свою чергу представник Альфа-банку назвав твердження про зв’язки цієї кредитної установи з організацією Д.Трампа неправдивими.
Як повідомляв УНН раніше, кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон закликала свого суперника-республіканця Дональда Трампа “негайно розкрити” зв’язки, які пов’язують його з Кремлем.