В штабе АТО опровергли информацию о взломе страницы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В штабе АТО опровергли информацию о взломе бывшей страницы пресс-центра штаба АТО. Об этом УНН сообщили в пресс-центре штаба.
“Информация о взломе бывшей страницы ”Пресс-центра штаба АТО“ не соответствует действительности. Страница верифицирована и находится под контролем должностных лиц Вооруженных сил Украины”, - отметил представитель пресс-центра.
Как уточнили в пресс-центре штаба, для изменения названия страницы в связи с началом проведения операции объединенных сил требуется определенное время для ее повторной верификации, переименования.
Отметим, сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что якобы бывшую страницу штаба АТО взломали и на ней размещалась реклама незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене антитеррористической операции и одновременно приказ о начале операции Объединенных сил.