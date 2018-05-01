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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В штабе АТО опровергли информацию о взломе страницы

Киев • УНН

 • 13220 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В штабе АТО опровергли информацию о взломе бывшей страницы пресс-центра штаба АТО. Об этом УНН сообщили в пресс-центре штаба.

В штабе АТО опровергли информацию о взломе страницы

“Информация о взломе бывшей страницы ”Пресс-центра штаба АТО“ не соответствует действительности. Страница верифицирована и находится под контролем должностных лиц Вооруженных сил Украины”, - отметил представитель пресс-центра.

Как уточнили в пресс-центре штаба, для изменения названия страницы в связи с началом проведения операции объединенных сил требуется определенное время для ее повторной верификации, переименования.

Отметим, сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что якобы бывшую страницу штаба АТО взломали и на ней размещалась реклама незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене антитеррористической операции и одновременно приказ о начале операции Объединенных сил.

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