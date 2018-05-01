У штабі АТО спростували інформацію про злам сторінки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У штабі АТО спростували інформацію про злам колишньої сторінки прес-центру штабу АТО. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу.
“Інформація про злам колишньої сторінки „Прес-центру штабу АТО“ не відповідає дійсності. Сторінка верифікована і перебуває під контролем посадових осіб Збройних сил України”, — зауважив представник прес-центру.
Як уточнили у прес-центрі штабу, для зміни назви сторінки у зв’язку із початком проведення Операції об’єднаних сил потрібен певний час для її повторної верифікації, перейменування.
Зауважимо, сьогодні в українських ЗМІ з’явилась інформація про те, що, начебто, колишню сторінку штабу АТО зламали і на ній розміщувалась реклама незаконних збройних формувань ОРДЛО.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ про скасування антитерористичної операції і водночас наказ про початок операції Об’єднаних сил.