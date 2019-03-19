В желудке умершего кита нашли 40 кг пластика

Сотрудники местного музея естественной истории подобрали его недалеко от города Давао.

В своей публикации в Facebook они пишут, что животное было заполнено “наибольшим количеством пластика, который когда-либо видели внутри китов”.

Музей обещает обнародовать полный перечень предметов, которые обнаружили в желудке животного, в ближайшие дни.

“Я был не очень готов увидеть такое количество пластика, — говорит основатель и руководитель музея Дерелл Блетчли в разговоре с CNN. — Его было так много, что он даже начал затвердевать”.

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Использование одноразового пластика — это огромная проблема во многих странах Азии.

Справка УНН: начиная с середины прошлого века пластиковые изделия с каждым годом начали приобретать популярность. Пластик постепенно превратился в основную вещь повседневного обихода. Согласно данным ассоциации Plastics Europe, производство пластмасс в мире по 50 млн тонн в 1950 году возросло до 335 млн тонн в 2016 году. Это произошло потому, что пластик является универсальным недорогим материалом, который используется во многих отраслях. Так, ежеминутно в мире продается 1 млн. пластиковых бутылок, а за год жители Планеты используют 1 трлн. пластиковых пакетов (данные National Geographic), большая часть из которых используется один раз. Это вызывает к изменению природных процессов, которые на протяжении тысячелетий были неизменными.

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Пластиковые отходы негативно влияют на состояние окружающей среды, особенно на Мировой океан. На поверхности пластиковых отходов создается подходящая среда для развития многих организмов. Увеличение загрязнения водоемов искусственными отходами, то есть материалами, которые не разлагаются, либо разлагаются в окружающей среде очень длительное время, приводит к изменению биологического состояния окружающей среды. Некоторые пластиковые упаковки способны выделять химические вещества, из упаковок которых изготовлены, в продукт, который содержится в ней. При нагревании попадают из пластикового изделия в еду или напитки, которые потребляет человек. В общем сложности, среди всего мусора около 13% составляет пластик, в частности, полиэтиленовые пакеты. Период их разложения — 400-450 лет.

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Сейчас 33 страны мира, среди которых Грузия, Франция, Италия, Румыния, Монголия, Кения, Мадагаскар запретили использование пластиковых пакетов, еще 53 страны ввели частичный запрет или налог на пакеты, а Комитет Европарламента по окружающей среде вообще проголосовал за запрет в Евросоюзе с 2021 года использования одноразовых пластиковых изделий.

Как сообщал УНН, согласно последним исследованиям, пластик не только загрязняет окружающую среду, но и способствует глобальному потеплению климата.

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