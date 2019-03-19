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У шлунку померлого кита знайшли 40 кг пластику

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У шлунку кита, якого викинуло на узбережжя Філіппін, виявили 40 кілограмів пластикових пакетів, кажуть дослідники. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

У шлунку померлого кита знайшли 40 кг пластику

Співробітники місцевого музею природничої історії підібрали його неподалік від міста Давао.

У своїй публікації в Facebook вони пишуть, що тварина була заповнена “найбільшою кількістю пластику, який коли-небудь бачили всередині китів”.

Музей обіцяє оприлюднити повний перелік предметів, які виявили у шлунку тварини, найближчими днями.

“Я був не дуже готовий побачити таку кількість пластику, — каже засновник і керівник музею Дерелл Блетчлі в розмові з CNN. — Його було так багато, що він навіть почав затвердівати”.

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Використання одноразового пластику — це величезна проблема в багатьох країнах Азії.

Довідка УНН: починаючи з середини минулого століття пластикові вироби з кожним роком почали набувати популярності. Пластик поступово перетворився в основну річ повсякденного вжитку. Відповідно до даних асоціації Plastics Europe, виробництво пластмас у світі з 50 млн тонн в 1950 році зросло до 335 млн тонн у 2016 році. Це сталося через те, що пластик є універсальним недорогим матеріалом, який використовується в багатьох галузях. Так, щохвилини у світі продається 1 000 000 пластикових пляшок, а за рік жителі Планети використовують 1 000 000 000 000 (трильйон) пластикових пакетів (дані National Geographic), більша частина з яких використовується один раз. Це спричинює до коригування природних процесів, які протягом тисячоліть були незмінними.

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Пластикові відходи негативно впливають на стан навколишнього середовища, а особливо на Світовий океан. На поверхні пластикових відходів створюється привабливе середовище для розвитку багатьох організмів. Збільшення забруднення водойм штучними відходами, тобто матеріалами, які не розкладаються, або розкладаються в навколишньому середовищі дуже тривалий час, призводить до зміни біологічного середовища. Деякі пластикові упаковки здатні виділяти хімічні речовини, з яких виготовлені, в продукт, який міститься в ній. Вони при нагріванні потрапляють з пластикового виробу до їжі чи напою, які споживає людина. В загальному серед усього сміття близько 13% — це пластик, зокрема, поліетиленові пакетики. Період їх розкладання — 400-450 років.

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Наразі 33 країни світу, серед яких Грузія, Франція, Італія, Румунія, Монголія, Кенія, Мадагаскар заборонили використання пластикових пакетів, ще 53 країни ввели часткову заборону або податок на пакети, а Комітет Європарламенту з навколишнього середовища взагалі проголосував за заборону в Євросоюзі з 2021 року використання одноразових пластикових виробів.

Як повідомляв УНН, згідно з останніми дослідженнями, пластик не тільки забруднює навколишнє середовище, а й сприяє глобальному потеплінню клімату.

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