В школе в Узбекистане отравились более 80 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В узбекистанском городе Андижан в частной школе 30 сентября отравились едой 75 учеников и 7 учителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования, передает УНН со ссылкой на Озодлик.
"Инцидент произошел 30 сентября в обеденный перерыв. 75 учеников и 7 учителей отравились едой. В тот же вечер, примерно в 19:00, в медучреждения уже доставили многих из пострадавших", - говорится в сообщении.
В результате интоксикации 12 учеников доставили в областную детскую больницу, а еще 14 детей и 3 учителей - в Андижанское отделение Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Остальных 49 детей и 4 преподавателей направили в областную инфекционную больницу.
Отмечается, что в настоящее время ученики и преподаватели находятся под контролем врачей, и их состояние идет на улучшение.
В Узбекистане за последние десять дней было несколько сообщений о массовых отравлениях: 27 сентября 19 детей из детского сада госпитализированы с симптомами отравления; а еще раньше, 22 сентября, более 50 гостей свадьбы госпитализировали с симптомами пищевого отравления.
Ранее УНН сообщал, что на буковинской свадьбе отравились 19 человек, из них 4 ребенка.